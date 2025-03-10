Ключ к успеху в АПЛ и ЛЧ. Арсенал нацелился на звездного форварда
Александер Исак привлекает внимание лондонского гранда
Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Fichajes.
По информации источника, в команде считают, что 25-летний футболист станет ключем к успеху в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Микель Артета хочет видеть в команде Александера, а его подписание может обойтись клубу в более чем 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Александер Исак провел 31 матч на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Микель Артета покинул флеш-зону после вопроса журналиста.
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