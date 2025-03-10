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  4. Ключ к успеху в АПЛ и ЛЧ. Арсенал нацелился на звездного форварда
Англия
10 марта 2025, 13:12 |
825
0

Ключ к успеху в АПЛ и ЛЧ. Арсенал нацелился на звездного форварда

Александер Исак привлекает внимание лондонского гранда

10 марта 2025, 13:12 |
825
0
Ключ к успеху в АПЛ и ЛЧ. Арсенал нацелился на звездного форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак привлекает внимание лондонского «Арсенала», сообщает Fichajes.

По информации источника, в команде считают, что 25-летний футболист станет ключем к успеху в Английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов. Микель Артета хочет видеть в команде Александера, а его подписание может обойтись клубу в более чем 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер Исак провел 31 матч на клубном уровне, забил 22 гола и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Микель Артета покинул флеш-зону после вопроса журналиста.

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Александер Исак Микель Артета трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон Ньюкасл
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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