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  4. «Это вранье». Экс-тренер сборной Украины не будет работать в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 08:37 |
1230
0

«Это вранье». Экс-тренер сборной Украины не будет работать в клубе УПЛ

Александр Петраков прокомментировал потенциальный переход в «Колос»

10 марта 2025, 08:37 |
1230
0
«Это вранье». Экс-тренер сборной Украины не будет работать в клубе УПЛ
УАФ. Александр Петраков

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Колос»:

– Александр Васильевич, пишут, что вы «Колос» можете возглавить. Это правда?

– Нет, это не правда. Я просто приехал на игру к своему другу – администратору Сергею Простимкину. Давно его не видел. Никакого отношения к «Колосу» я не имею вообще.

– Выходит, что клуб с вами не связывался?

– Нет, это все вранье. Я не тот тренер, который говорит, что у него много предложений. Пока – полная тишина, – рассказал Петраков.

«Колос» набрал 18 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице, продолжая борьбу за выживание. 16 марта клуб из Ковалевки сыграет на выезде с черкасским ЛНЗ, начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

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Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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