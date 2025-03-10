«Это вранье». Экс-тренер сборной Украины не будет работать в клубе УПЛ

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал новость о том, что он может возглавить «Колос»:

– Александр Васильевич, пишут, что вы «Колос» можете возглавить. Это правда?

– Нет, это не правда. Я просто приехал на игру к своему другу – администратору Сергею Простимкину. Давно его не видел. Никакого отношения к «Колосу» я не имею вообще.

– Выходит, что клуб с вами не связывался?

– Нет, это все вранье. Я не тот тренер, который говорит, что у него много предложений. Пока – полная тишина, – рассказал Петраков.

«Колос» набрал 18 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице, продолжая борьбу за выживание. 16 марта клуб из Ковалевки сыграет на выезде с черкасским ЛНЗ, начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.