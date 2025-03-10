09.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Испания10 марта 2025, 01:47 | Обновлено 10 марта 2025, 02:06
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ВИДЕО. Севилья победила Реал Сосьедад, Бетис взял 3 очка у Лас-Пальмаса
Атлетик Бильбао и Мальорка завершили матч мирным результатом
10 марта 2025, 01:47 | Обновлено 10 марта 2025, 02:06
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Вечером 9 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Испании.
Севилья победила Реал Сосьедад (1:0), Бетис взял три очка в игре с Лас-Пальмасом (1:0).
Атлетик Бильбао и Мальорка завершили матч мирным результатом (1:1).
Ла Лига. 27-й тур, 9 марта
Атлетик Бильбао – Мальорка – 1:1
Голы: Нико Уильямс, 58 – Райльо, 56
Бетис – Лас-Пальмас – 1:0
Гол: Льоренте, 65
Реал Сосьедад – Севилья – 0:1
Гол: Эджуке, 46
События матча
46’
ГОЛ ! Мяч забил Чидера Эджук (Севилья).
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