Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Севилья победила Реал Сосьедад, Бетис взял 3 очка у Лас-Пальмаса
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
09.03.2025 22:00 – FT 0 : 1
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
10 марта 2025, 01:47 | Обновлено 10 марта 2025, 02:06
15
0

ВИДЕО. Севилья победила Реал Сосьедад, Бетис взял 3 очка у Лас-Пальмаса

Атлетик Бильбао и Мальорка завершили матч мирным результатом

10 марта 2025, 01:47 | Обновлено 10 марта 2025, 02:06
15
0
ВИДЕО. Севилья победила Реал Сосьедад, Бетис взял 3 очка у Лас-Пальмаса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Испании.

Севилья победила Реал Сосьедад (1:0), Бетис взял три очка в игре с Лас-Пальмасом (1:0).

Атлетик Бильбао и Мальорка завершили матч мирным результатом (1:1).

Ла Лига. 27-й тур, 9 марта

Атлетик Бильбао – Мальорка – 1:1

Голы: Нико Уильямс, 58 – Райльо, 56

Бетис – Лас-Пальмас – 1:0

Гол: Льоренте, 65

Реал Сосьедад – Севилья – 0:1

Гол: Эджуке, 46

События матча

46’
ГОЛ ! Мяч забил Чидера Эджук (Севилья).
По теме:
Ювентус – Аталанта – 0:4. Турин опозорился дома. Видео голов и обзор
Барселона начала переговоры о продлении контракта с голкипером
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Сосьедад Севилья видео голов и обзор Бетис Лас-Пальмас Мальорка Атлетик Бильбао
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону
Футбол | 10 марта 2025, 00:21 1
Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону
Футболист сборной Украины отказался переходить в Барселону

Андрей Лунин видит себя только в «Реале»

Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Футбол | 09 марта 2025, 19:46 24
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано
Помог добыть победу. Известна оценка Лунина за матч с Райо Вальекано

Украинский голкипер провел на поле весь матч

Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Футбол | 09.03.2025, 20:26
Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Бруну забил шедевр со штрафного. МЮ и Арсенал разошлись миром в АПЛ
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Футбол | 09.03.2025, 08:22
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
Барселона пожертвует тремя игроками, чтобы подписать Месси
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Футбол | 09.03.2025, 09:10
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
ШЕВЧЕНКО: «Григорчук не разбирается в футболе. Он диктатор, как путин»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы в помещении
09.03.2025, 19:14 53
Другие виды
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
Бриедис назвал лучшего боксера, чем Усик. Считает, что он размажет украинца
09.03.2025, 08:00 24
Бокс
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
Бывший украинский футболист погиб при исполнении боевого задания
08.03.2025, 17:20 19
Футбол
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
Гвардиола выгоняет самого дорогого игрока Ман Сити. Ему нашли новый клуб
08.03.2025, 18:42 7
Футбол
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
Что сделал Артем? В Италии в восторге от поступка Довбика после матча ЛЕ
08.03.2025, 00:43 8
Футбол
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
Матч Барселона – Осасуна отменен. Стала известна причина
08.03.2025, 21:35 25
Футбол
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
Конфликт в сборной Бельгии. Игроки недовольны возвращением Куртуа
09.03.2025, 15:56 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем