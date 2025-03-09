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  4. Зинченко сыграет? Опубликованы составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал
Англия
09 марта 2025, 17:46 | Обновлено 09 марта 2025, 17:56
781
0

Зинченко сыграет? Опубликованы составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

Матч пройдет 9 марта в рамках 28-го тура АПЛ

09 марта 2025, 17:46 | Обновлено 09 марта 2025, 17:56
781
0
Зинченко сыграет? Опубликованы составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Вечером 9 марта состоится поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Местом проведения футбольного противостояния станет легендарный стадион «Олд Траффорд» в Манчестере.

Оба главных тренера опубликовали стартовые составы на игру. По решению наставника «Арсенала» Микеля Артеты украинский футболист Александр Зинченко начнет матч со скамейки для запасных.

Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Манчестер Юнайтед - Арсенал стартовые составы
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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