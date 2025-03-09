Зинченко сыграет? Опубликованы составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал

Вечером 9 марта состоится поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Местом проведения футбольного противостояния станет легендарный стадион «Олд Траффорд» в Манчестере.

Оба главных тренера опубликовали стартовые составы на игру. По решению наставника «Арсенала» Микеля Артеты украинский футболист Александр Зинченко начнет матч со скамейки для запасных.

Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

Стартовые составы команд на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»