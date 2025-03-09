Англия09 марта 2025, 17:46 | Обновлено 09 марта 2025, 17:56
781
0
Зинченко сыграет? Опубликованы составы на матч Манчестер Юнайтед – Арсенал
Матч пройдет 9 марта в рамках 28-го тура АПЛ
09 марта 2025, 17:46 | Обновлено 09 марта 2025, 17:56
781
0
Вечером 9 марта состоится поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Местом проведения футбольного противостояния станет легендарный стадион «Олд Траффорд» в Манчестере.
Оба главных тренера опубликовали стартовые составы на игру. По решению наставника «Арсенала» Микеля Артеты украинский футболист Александр Зинченко начнет матч со скамейки для запасных.
Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.
Стартовые составы команд на матч «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 марта 2025, 18:42 7
Грилиш может перейти в «Интер»
Бокс | 09 марта 2025, 08:54 0
Легендарный мексиканский боксер оценил бой Канело – Бивол
Футбол | 09.03.2025, 13:10
Футбол | 09.03.2025, 17:23
Теннис | 09.03.2025, 11:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2025, 08:22 14
08.03.2025, 02:25
08.03.2025, 09:54 6
08.03.2025, 06:31 13
09.03.2025, 09:10 14
08.03.2025, 09:07 1
08.03.2025, 07:45 2
08.03.2025, 00:43 5