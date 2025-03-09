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Украина. Премьер лига
09 марта 2025, 15:24 | Обновлено 09 марта 2025, 15:25
235
0

ЛНЗ заявил бывшего игрока Сандерленда за матчи УПЛ

О трансфере Джевисона Беннетта пока не сообщено официально

09 марта 2025, 15:24 | Обновлено 09 марта 2025, 15:25
235
0
ЛНЗ заявил бывшего игрока Сандерленда за матчи УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джевисон Беннетт

Черкасский ЛНЗ заявил нового футболиста на матче Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

20-летний левый вингер «Сандерленда» и сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт продолжит карьеру в расположении «фиолетовых». Пока о трансфере не объявлено официально.

Беннетт перешел в «Сандерленд» летом 2022 года из костариканского «Эредиано» за 1,3 миллиона евро. За «черных кошек» вингер провел 21 матч, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ заплатил за футболиста около 500 тысяч евро.

УАФ. Джевисон Беннетт

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ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Сандерленд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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