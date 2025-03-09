ЛНЗ заявил бывшего игрока Сандерленда за матчи УПЛ
О трансфере Джевисона Беннетта пока не сообщено официально
Черкасский ЛНЗ заявил нового футболиста на матче Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.
20-летний левый вингер «Сандерленда» и сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт продолжит карьеру в расположении «фиолетовых». Пока о трансфере не объявлено официально.
Беннетт перешел в «Сандерленд» летом 2022 года из костариканского «Эредиано» за 1,3 миллиона евро. За «черных кошек» вингер провел 21 матч, отличившись 2 голами и 2 ассистами.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ заплатил за футболиста около 500 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 марта в 16:00 по Киеву
Спустя год после прихода сэра Джима к руководству «красными дьяволами» ситуация не улучшилась