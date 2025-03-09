ЛНЗ заявил бывшего игрока Сандерленда за матчи УПЛ

Черкасский ЛНЗ заявил нового футболиста на матче Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт украинской ассоциации футбола.

20-летний левый вингер «Сандерленда» и сборной Коста-Рики Джевисон Беннетт продолжит карьеру в расположении «фиолетовых». Пока о трансфере не объявлено официально.

Беннетт перешел в «Сандерленд» летом 2022 года из костариканского «Эредиано» за 1,3 миллиона евро. За «черных кошек» вингер провел 21 матч, отличившись 2 голами и 2 ассистами.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ заплатил за футболиста около 500 тысяч евро.