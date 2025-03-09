Трубин отреагировал на победу Бенфики в матче, который он провел в запасе

В субботу, 8 марта, «Бенфика» разгромила «Насьонал» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Португалии, но украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин остался на скамье запасных.

После матча украинец лаконично отреагировал на победу своей команды, опубликовав Stories в Instagram: «Отличная командная работа. Двигаемся дальше», – лаконично написал украинец.

Бенфика занимает второе место в чемпионате с 56 очками в 24 играх, уступая лидирующему Спортингу по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Бруно Лаже оценил игру Анатолия Трубина в матче против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.