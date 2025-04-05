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  4. НЕВИЛЛ: «Месси не самый великий. Этот парень является лучшим в истории» 
Англия
05 апреля 2025, 01:55 |
47
0

НЕВИЛЛ: «Месси не самый великий. Этот парень является лучшим в истории» 

Известный экс-футболист и эксперт отметил Криштиану Роналду

05 апреля 2025, 01:55 |
47
0
НЕВИЛЛ: «Месси не самый великий. Этот парень является лучшим в истории» 
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Известный экс-футболист, а на сегодня эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал лучшего футболиста в истории.

«Нет, Месси не самый великий футболист в истории. Роналду является лучшим в истории. Я не дружил с Криштиану, когда играл в «МЮ». Однако он был замечательным товарищем по команде, особенным игроком», – сказал Невилл.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Гари Невилл Криштиану Роналду Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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