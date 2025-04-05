НЕВИЛЛ: «Месси не самый великий. Этот парень является лучшим в истории» 

Известный экс-футболист, а на сегодня эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал лучшего футболиста в истории.

«Нет, Месси не самый великий футболист в истории. Роналду является лучшим в истории. Я не дружил с Криштиану, когда играл в «МЮ». Однако он был замечательным товарищем по команде, особенным игроком», – сказал Невилл.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.