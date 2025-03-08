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Украина. Первая лига
08 марта 2025, 21:11 |
217
0

Четвертьфиналиста Кубка Украины покинули два игрока

Виктория на предпоследнем сборе сыграет четыре спарринга

08 марта 2025, 21:11 |
217
0
Четвертьфиналиста Кубка Украины покинули два игрока
ФК Виктория Сумы. Максим Чеглов

Как стало известно Sport.ua, четвертьфиналист Кубка Украины по футболу «Виктория» находится на загородной базе «Руха», где проводит третий этап подготовки к весенней части сезона.

Во Львове подопечные Анатолия Бессмертного сыграют четыре контрольных матча, первый – 8 марта, с «Прикарпатьем».

На этой неделе ряды «Виктории» покинули защитник Артем Данилюк и полузащитник Максим Чеглов. На просмотре находится с полдюжины потенциальных новичков. Кто из них продолжит карьеру в сумской команде выяснится на следующей неделе.

«Виктория» имеет в своем активе 23 очка и занимает 9-е место в группе «Выбывания» Первой лиги.

Ранее стало известно, где пройдет финал Кубка Украины.

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Анатолий Бессмертный Виктория Сумы инсайд Первая лига Украины Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Артем Данилюк Максим Чеглов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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