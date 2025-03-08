Четвертьфиналиста Кубка Украины покинули два игрока

Как стало известно Sport.ua, четвертьфиналист Кубка Украины по футболу «Виктория» находится на загородной базе «Руха», где проводит третий этап подготовки к весенней части сезона.

Во Львове подопечные Анатолия Бессмертного сыграют четыре контрольных матча, первый – 8 марта, с «Прикарпатьем».

На этой неделе ряды «Виктории» покинули защитник Артем Данилюк и полузащитник Максим Чеглов. На просмотре находится с полдюжины потенциальных новичков. Кто из них продолжит карьеру в сумской команде выяснится на следующей неделе.

«Виктория» имеет в своем активе 23 очка и занимает 9-е место в группе «Выбывания» Первой лиги.

Ранее стало известно, где пройдет финал Кубка Украины.