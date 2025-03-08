Салах присоединился к Холанду и Кейну по интересному достижению в АПЛ
«Ливерпуль» дома обыграл «Саутгемптон»
Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах отметился двумя забитыми мячами в матче против «Саутгемптона» и стал третьим игроком в истории, который забил 10 или более голов дома и на выезде в каждом из трех сезонов АПЛ подряд.
8 марта состоялась встреча 28-го тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Игра завершилась победой владельцев поля со счетом 3:1.
До Салаха этим достижением отметились только Гарри Кейн и Эрлинг Холанд.
В нынешнем сезоне английского чемпионата египтянин в 29 матчах забил 27 голов и отдал 17 результативных передач. Подопечные Арне Слота являются лидерами таблицы чемпионата (21 победа, 7 ничьих, 1 поражение).
Only three players have scored 10+ goals at home and 10+ goals away from home in a Premier League season on three or more occasions:— Squawka (@Squawka) March 8, 2025
◎ Harry Kane
◎ Erling Haaland
◉ Mohamed Salah
The triple double-double. 🔟 pic.twitter.com/ut7pBNsOlx
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