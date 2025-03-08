Испания08 марта 2025, 16:13 | Обновлено 08 марта 2025, 16:14
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Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге
Тренер не видит в этом проблему
08 марта 2025, 16:13 | Обновлено 08 марта 2025, 16:14
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Наставник Хави, который почти всю карьеру игрока провел в Барселоне, а также тренировал каталонскую команду в течение нескольких лет, не видит проблемы в том, чтобы работать в другом клубе Испании.
«Я еще не решил, где буду тренировать дальше, открыт к разным возможностям? Тренировать в чемпионате Испании после Барселоны? А почему бы и нет?».
«Я готов, меня интересует амбициозный проект, я хочу выигрывать титулы, в том числе в Испании», – сказал Хави.
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