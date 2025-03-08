Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге

Наставник Хави, который почти всю карьеру игрока провел в Барселоне, а также тренировал каталонскую команду в течение нескольких лет, не видит проблемы в том, чтобы работать в другом клубе Испании.

«Я еще не решил, где буду тренировать дальше, открыт к разным возможностям? Тренировать в чемпионате Испании после Барселоны? А почему бы и нет?».

«Я готов, меня интересует амбициозный проект, я хочу выигрывать титулы, в том числе в Испании», – сказал Хави.