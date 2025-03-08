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Испания
08 марта 2025, 16:13 | Обновлено 08 марта 2025, 16:14
203
0

Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге

Тренер не видит в этом проблему

08 марта 2025, 16:13 | Обновлено 08 марта 2025, 16:14
203
0
Хави рассказал, готов ли после Барселоны работать в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Наставник Хави, который почти всю карьеру игрока провел в Барселоне, а также тренировал каталонскую команду в течение нескольких лет, не видит проблемы в том, чтобы работать в другом клубе Испании.

«Я еще не решил, где буду тренировать дальше, открыт к разным возможностям? Тренировать в чемпионате Испании после Барселоны? А почему бы и нет?».

«Я готов, меня интересует амбициозный проект, я хочу выигрывать титулы, в том числе в Испании», – сказал Хави.

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Хави Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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