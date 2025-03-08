Испания WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 марта в 13:00 матч 1-го тура чемпионата Европы 2025 WU-17
8 марта в 13:00 в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 стартует во втором раунде отбора чемпионата Европы 2025 WU-17.
Первым соперником сине-желтых является команда хозяек – Испания.
Ранее девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.
В группе А1 второго раунда отбора Евро-2025 WU-17 сине-желтые сыграют с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта). Игры пройдут в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina.
Накануне украинки провели сбор в Тернополе, где сыграли спарринг с житомирским «Полесьем» (2:3). После этого украинки через Краков отправились в Испанию. Участие в сборах принимали 24 футболистки, а в заявку на официальные матчи попали 20 игроков.
Испания WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Расписание матчей
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