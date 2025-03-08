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08 марта 2025, 14:05 | Обновлено 08 марта 2025, 15:08
238
0

Испания WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 марта в 13:00 матч 1-го тура чемпионата Европы 2025 WU-17

08 марта 2025, 14:05 | Обновлено 08 марта 2025, 15:08
238
0
Испания WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

8 марта в 13:00 в испанской Мурсии девичья сборная Украины WU-17 стартует во втором раунде отбора чемпионата Европы 2025 WU-17.

Первым соперником сине-желтых является команда хозяек – Испания.

Ранее девичья сборная Украины WU-17 в своей группе первого раунда в Лиге В заняла первое место и пробилась в Лигу А.

В группе А1 второго раунда отбора Евро-2025 WU-17 сине-желтые сыграют с Испанией (8 марта), Бельгией (11 марта) и Исландией (14 марта). Игры пройдут в испанской Мурсии на стадионах Pinatar Arena и Estadio Nueva Condomina.

Накануне украинки провели сбор в Тернополе, где сыграли спарринг с житомирским «Полесьем» (2:3). После этого украинки через Краков отправились в Испанию. Участие в сборах принимали 24 футболистки, а в заявку на официальные матчи попали 20 игроков.

Испания WU-17 – Украина WU-17. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Расписание матчей

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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