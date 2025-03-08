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Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 12:05 |
131
0

Бразильцы Левого Берега попали на больничный

Легионеры не избежали респираторного заболевания

08 марта 2025, 12:05 |
131
0
Бразильцы Левого Берега попали на больничный
ФК Левый Берег. Диего

Как стало известно Sport.ua, бразильские легионеры «Левого Берега» Сиднней и Диего не смогли помочь своей команде в поединке 20-го тура УПЛ с «Вересом» (2:0) из-за респираторного заболевания.

По имеющейся информации, 7 марта латиноамериканцы получили разрешение от клубного медперсонала на отдых и не исключено, что на следующей неделе они смогут возобновить тренировочный процесс.

Ожидается, что через несколько дней вернутся в общую группу после повреждений Валерий Самар и Андрей Акимов. Это повысит конкуренцию за место в стартовом составе.

Сейчас «Левый Берег» занимает 10-е место в УПЛ, набрав 22 очка. 15 марта в матче 21-го туре клуб сыграет в гостях с «Кривбассом».

Ранее сообщалось, что ЮКСА усилилась игроком «Левого Берега» с опытом игры в Литве.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Сиднней Силва Сантос Диего Энрике Соуза да Силва болезнь инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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