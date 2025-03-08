Известна оценка Бущана за матч с Аль-Насром Роналду

В пятницу, 7 марта, прошел матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Аль-Аввал Парк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 2 гола, совершил 4 сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 балла. Лучшим игроком матча признан защитник гостей Мохамед Аль-Швирейх, на счету которого 1 забитый мяч и оценка 7.9.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» спас игру с «Аль-Наср».