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Саудовская Аравия
08 марта 2025, 11:34 | Обновлено 08 марта 2025, 11:35
712
1

Известна оценка Бущана за матч с Аль-Насром Роналду

Украинский голкипер провел на поле весь матч

08 марта 2025, 11:34 | Обновлено 08 марта 2025, 11:35
712
1
Известна оценка Бущана за матч с Аль-Насром Роналду
ФК Аль-Шабаб. Георгий Бущан

В пятницу, 7 марта, прошел матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом».

Встречу принимал Аль-Аввал Парк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Украинский голкипер «Аль-Шабаба» Георгий Бущан провел на поле весь матч, пропустил 2 гола, совершил 4 сейва. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.1 балла. Лучшим игроком матча признан защитник гостей Мохамед Аль-Швирейх, на счету которого 1 забитый мяч и оценка 7.9.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Шабаб» спас игру с «Аль-Наср».

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Аль-Шабаб Георгий Бущан Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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