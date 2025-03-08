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  4. ФОТО. Педриньо провел автограф-сессию перед матчем Шахтера с Кривбассом
Украина. Премьер лига
08 марта 2025, 03:23 | Обновлено 08 марта 2025, 03:32
29
0

ФОТО. Педриньо провел автограф-сессию перед матчем Шахтера с Кривбассом

Фанаты имели возможность получить автограф и сфотографироваться с бразильцем

08 марта 2025, 03:23 | Обновлено 08 марта 2025, 03:32
29
0
ФОТО. Педриньо провел автограф-сессию перед матчем Шахтера с Кривбассом
ФК Шахтер. Педриньо провел автограф-сессию

Фанаты «Шахтера» получат прекрасную возможность встретиться с полузащитником «горняков» Педриньо перед поединком с «Кривбассом».

Перед стартовым свистком на «Арене Львов» бразильский хавбек принял участие в традиционной автограф-сессии.

В течение 30 минут у болельщиков была возможность получить автограф, сфотографироваться с игроком и зарядиться энергией перед важным матчем.

В поединке 20-го тура УПЛ 6 марта «Шахтер» не сумел обыграть «Кривбасс», и игра завершилась вничью (1:1).

ФОТО. Педриньо провел автограф-сессию перед матчем Шахтера с Кривбассом

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Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк автограф фото Шахтер - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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