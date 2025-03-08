ФОТО. Педриньо провел автограф-сессию перед матчем Шахтера с Кривбассом
Фанаты имели возможность получить автограф и сфотографироваться с бразильцем
Фанаты «Шахтера» получат прекрасную возможность встретиться с полузащитником «горняков» Педриньо перед поединком с «Кривбассом».
Перед стартовым свистком на «Арене Львов» бразильский хавбек принял участие в традиционной автограф-сессии.
В течение 30 минут у болельщиков была возможность получить автограф, сфотографироваться с игроком и зарядиться энергией перед важным матчем.
В поединке 20-го тура УПЛ 6 марта «Шахтер» не сумел обыграть «Кривбасс», и игра завершилась вничью (1:1).
ФОТО. Педриньо провел автограф-сессию перед матчем Шахтера с Кривбассом
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