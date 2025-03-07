Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕРВАК: «По эффективности против Вереса сыграли лучшую игру чемпионата»
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 17:55 |
223
0

ПЕРВАК: «По эффективности против Вереса сыграли лучшую игру чемпионата»

Киевляне умело реализовали свои моменты

07 марта 2025, 17:55 |
223
0
ПЕРВАК: «По эффективности против Вереса сыграли лучшую игру чемпионата»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным сегодня взять верх над «Вересом» - 2:0 в поединке 20 тура УПЛ:

– Со стратегической точки зрения отчетный поединок был для нас очень важен. Ведь в следующих трех турах «Левому Берегу» предстоит выяснять отношения с командами, которые ведут борьбу за еврокубковую зону, и желательно было добиться положительного результата.

– То, что в поединке первого круга «Левый Берег» взял верх над «Вересом», сказалось сегодня на действиях киевлян?

– Не думаю, тот поединок в Ровно уже история. Главное было во время подготовки скрупулезно изучить сильные и слабые места «Вереса» и не дать гостям продемонстрировать свои лучшие качества.

– О чем, собственно, идет речь?

– Ровенчане эффективно прессингуют у владений соперника, умело действуют в отборе в переходной фазе, качественно используют пространство на флангах. Также надо было помнить, что у «Вереса» впереди нападающий высокого роста, который мастерски цепляется за мяч, хорошо играет головой.

– Как удалось нивелировать эти «козыри» гостей?

– Подопечные порадовали отличной организацией игры, прежде всего, в обороне. Выдержали высокий темп, предложенный соперником, четко действовали при подстраховке, терпели, когда было трудно, и выиграли большинство подборов, что помогло нейтрализовать гренадера Гайдучика.

– А как сегодня было с везением?

– Вы намекаете на то, что киевляне открыли счет после автогола защитника гостей, а второй раз мы отличились, воспользовавшись ошибкой их кипера? Это на первый взгляд, Фортуна нам улыбнулась. А ведь в первом эпизоде, когда бы Вовченко не пытался прервать фланговую передачу, то за его спиной в выгодной позиции перед воротами находился наш форвард, который был готов завершить дело. А во втором эпизоде хозяева умело прикрыли защитников ровенчан, которым Кожухарь собирался отпасовать, и таки заставили его ошибиться. В конце концов, Шасталу еще надо было попасть с дальней дистанции по пустым воротам, и здесь без исполнительского мастерства не обойтись.

– Можно сказать, что сегодняшняя игра была лучшей в исполнении «Левого Берега» в текущем сезоне?

– Нет, а вот по эффективности действий – да. Была игра на результат, обе команды создали мало голевых моментов, мы, в отличие от гостей, свои реализовали. Поэтому и взяли верх, и после дня отдыха с хорошим настроением начнем подготовку к поединку с «Кривбассом».

Сейчас «Левый Берег» набрал 22 очка и поднялся на десятое место в УПЛ.

По теме:
Заря – Оболонь – 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Мичин делает дубль. Заря удваивает преимущество над Оболонью
ОФИЦИАЛЬНО. Павел Лукьянчук и Виталий Чеботарев стали игроками ЮКСА
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Верес Виталий Первак инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Футбол | 06 марта 2025, 20:15 277
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Футбол | 07 марта 2025, 02:50 0
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»
Зинедин ЗИДАН: «Я всегда мечтал быть таким, как он»

Легендарный француз рассказал, что его кумиром является Энцо Франческоли

Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Футбол | 07.03.2025, 18:27
Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Олег ШАНДРУК: «Не наиграли даже на ничью»
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 07.03.2025, 18:05
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Марта Костюк – Робин Монтгомери. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
Футбол | 07.03.2025, 08:55
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
«Дисквалифицировали на два года». Милевский – о допинге Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
Реалу будет тяжело отказаться. Культовый клуб дает за Лунина 40 млн евро
06.03.2025, 09:00 20
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 11
Футбол
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
Реал может избавиться от Анчелотти. Карло нашел себе уже новый клуб
05.03.2025, 23:29 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
Леннокс ЛЬЮИС: Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший?
06.03.2025, 08:26 7
Бокс
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
07.03.2025, 08:36
Бокс
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
ОФИЦИАЛЬНО. Фонсека отстранен от футбола на 9 месяцев
05.03.2025, 23:14 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем