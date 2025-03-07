Левый Берег и Верес на двоих нанесли 5 ударов за весь матч

В пятницу, 7 марта, состоялся матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграли «Левый Берег» (Киев) и ровенский «Верес».

Поединок состоялся на стадионе «Арена Левый Берег» в Киевской области и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

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После матча телеканал УПЛ-ТВ шокировал статистикой поединка: за 90 минут игры команды на двоих нанесли 5 ударов (3 – у «Левого Берега», 2 – «Вереса») по воротам друг друга, только 2 из которых были в створ. «Левый Берег» забил единственные 2 гола в этом поединке, но один из них на самом деле был автоголом «Вереса».