Не отпустят никого. Бавария договорилась с двумя топ-игроками

Бавария в ближайшее время объявит о новых контрактах с защитником Дайо Упамекано и хавбеком Йозуа Киммихом, чьи договоры завершаются летом 2026 и летом 2025 года соответственно.

В нынешнем сезоне Упамекано провел 31 матч и забил 2 гола. У Киммиха 37 матчей, 1 гол и 10 ассистов.

Бавария во второй части сезона активно продлевает контракты с ведущими игроками: за последнее время новые соглашения подписали Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала.