Германия07 марта 2025, 17:10 |
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Не отпустят никого. Бавария договорилась с двумя топ-игроками
Киммих и Упамекано получат новые контракты
07 марта 2025, 17:10 |
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Бавария в ближайшее время объявит о новых контрактах с защитником Дайо Упамекано и хавбеком Йозуа Киммихом, чьи договоры завершаются летом 2026 и летом 2025 года соответственно.
В нынешнем сезоне Упамекано провел 31 матч и забил 2 гола. У Киммиха 37 матчей, 1 гол и 10 ассистов.
Бавария во второй части сезона активно продлевает контракты с ведущими игроками: за последнее время новые соглашения подписали Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала.
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