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  4. Не отпустят никого. Бавария договорилась с двумя топ-игроками
Германия
07 марта 2025, 17:10 |
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Не отпустят никого. Бавария договорилась с двумя топ-игроками

Киммих и Упамекано получат новые контракты

07 марта 2025, 17:10 |
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Не отпустят никого. Бавария договорилась с двумя топ-игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Бавария в ближайшее время объявит о новых контрактах с защитником Дайо Упамекано и хавбеком Йозуа Киммихом, чьи договоры завершаются летом 2026 и летом 2025 года соответственно.

В нынешнем сезоне Упамекано провел 31 матч и забил 2 гола. У Киммиха 37 матчей, 1 гол и 10 ассистов.

Бавария во второй части сезона активно продлевает контракты с ведущими игроками: за последнее время новые соглашения подписали Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис и Джамал Мусиала.

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Дайо Упамекано Йозуа Киммих Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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