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  4. Шищенко и Бартулович определились. Известны составы Зари и Оболони
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 16:58 |
320
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Шищенко и Бартулович определились. Известны составы Зари и Оболони

Оба коллектива нацелены на победу

07 марта 2025, 16:58 |
320
0
Шищенко и Бартулович определились. Известны составы Зари и Оболони
Стадион Динамо

В пятницу, 7 марта, в 18:00 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве в городе.

Для обеих команд эта игра очень важна. Луганской «Заре» хочется вернуть себе статус команды, которая борется за еврокубки, а вот «Оболонь» доказывает, что готова бороться за места в середине таблицы.

Главные тренеры команды Младен Бартулович и Сергей Шищенко определились со стартовыми составами команд.

Заря: Сапутин, Башич, Джордан, Попара, Тронтель, Яцык, Мичин, Жуниор Рейс, Слесар, Белоцерковец, Горбач

Оболонь: Федоривский, Суханов, Карась, Приймак, Стасюк, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Ильин, Устименко

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Оболонь Киев Заря - Оболонь стартовые составы Сергей Шищенко Младен Бартулович
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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