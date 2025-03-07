Шищенко и Бартулович определились. Известны составы Зари и Оболони

В пятницу, 7 марта, в 18:00 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского в Киеве в городе.

Для обеих команд эта игра очень важна. Луганской «Заре» хочется вернуть себе статус команды, которая борется за еврокубки, а вот «Оболонь» доказывает, что готова бороться за места в середине таблицы.

Главные тренеры команды Младен Бартулович и Сергей Шищенко определились со стартовыми составами команд.

Заря: Сапутин, Башич, Джордан, Попара, Тронтель, Яцык, Мичин, Жуниор Рейс, Слесар, Белоцерковец, Горбач

Оболонь: Федоривский, Суханов, Карась, Приймак, Стасюк, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Ильин, Устименко