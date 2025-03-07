ФОТО. Экс-тренер сборной Украины Петраков замечен на матче УПЛ

На сегодняшнем поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Александрией» в Ковалевке присутствует бывший наставник сборной Украины Александр Петраков.

Камеры официального транслятора выхватили 67-летнего наставника в первом тайме.

UPL.TV

Петраков с августа 2021 по декабрь 2022 годов являлся главным тренером сборной Украины.

После ухода с должности наставника «сине-желтых» опытный наставник более полутора лет возглавлял национальную сборную Армении, откуда был уволен в октябре минувшего года.

С тех пор Петраков находится без работы.