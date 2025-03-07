ФОТО. Экс-тренер сборной Украины Петраков замечен на матче УПЛ
67-летний наставник почтил вниманием поединок между «Колосом» и «Александрией»
На сегодняшнем поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Александрией» в Ковалевке присутствует бывший наставник сборной Украины Александр Петраков.
Камеры официального транслятора выхватили 67-летнего наставника в первом тайме.
Петраков с августа 2021 по декабрь 2022 годов являлся главным тренером сборной Украины.
После ухода с должности наставника «сине-желтых» опытный наставник более полутора лет возглавлял национальную сборную Армении, откуда был уволен в октябре минувшего года.
С тех пор Петраков находится без работы.
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