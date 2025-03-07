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  4. ФОТО. Экс-тренер сборной Украины Петраков замечен на матче УПЛ
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 16:44 |
1103
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ФОТО. Экс-тренер сборной Украины Петраков замечен на матче УПЛ

67-летний наставник почтил вниманием поединок между «Колосом» и «Александрией»

07 марта 2025, 16:44 |
1103
1
ФОТО. Экс-тренер сборной Украины Петраков замечен на матче УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

На сегодняшнем поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги между «Колосом» и «Александрией» в Ковалевке присутствует бывший наставник сборной Украины Александр Петраков.

Камеры официального транслятора выхватили 67-летнего наставника в первом тайме.

UPL.TV

Петраков с августа 2021 по декабрь 2022 годов являлся главным тренером сборной Украины.

После ухода с должности наставника «сине-желтых» опытный наставник более полутора лет возглавлял национальную сборную Армении, откуда был уволен в октябре минувшего года.

С тех пор Петраков находится без работы.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Андрей⚒️
Очень сильный и хороший тренер! Мне лично очень нравилась игра в сборной при нём. Хотелось бы увидеть в УПЛ
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