Шахтер vs Кривбасс. Как это было: центральное противостояние глазами фаната

В рамках 20 тура Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» на «Арене-Львов» принимал криворожский «Кривбасс» (1:1). Этот матч можно назвать особенным для команд по двум причинам: 1) Команды являются соседями по турнирной таблице, поэтому для улучшения положения в чемпионате им нужно было набирать зачетные баллы, особенно это касается «Шахтера», который всегда претендует на чемпионство; 2) Первый матч в текущем сезоне между этими командами, к сожалению, был прерван из-за воздушной тревоги и перенесен на длительный срок, то есть клубы так и не решили, кто был сильнее в первой половине сезона.

Журналист сайта Sport.ua Владимир Варуха лично посетил поединок между «Шахтером» и «Кривбассом» и поделился своими впечатлениями от матча.

Организация матча

В связи с воздушной тревогой, матч пришлось отложить на несколько минут. Однако впоследствии поединок начался в соответствии с традициями УПЛ. На матч пришло немало болельщиков, которые в основном поддерживали номинальных хозяев.

Ход матча

Если принимать во внимание игровые моменты поединка между донецким «Шахтером» и криворожским «Кривбассом», то стоит выделить следующие пункты:

«Шахтер» активно контролировал мяч с первых минут и пытался создавать опасность из позиционных атак, однако, это было трудно сделать, поскольку у «Кривбасса» очень хорошая и надежная защита с крепкими центральными защитниками;

Криворожане в основном играли в контратакующий футбол, и это принесло свои плоды на 57 минуте, когда Мендоза отметился голом;

Артем Бондаренко стал настоящим джокером для «Шахтера», ведь сразу после выхода на замену полузащитник отметился голом;

Георгий Судаков в очередной раз доказывает всем, что он готов играть в топовых чемпионатах, ведь футболист выделяется своей техникой, скоростью и контролем мяча и показывает лучшую игру, чем бразильские легионеры клуба.

Однако, несмотря на все это, «Шахтер» снова теряет очки и продолжает отставать от «Александрии», которая идет второй, и от лидера чемпионата — киевского «Динамо».

Поддержка болельщиков

За 5 минут до начала матча на официальном сайте донецкого «Шахтера» все еще можно было приобрести несколько билетов на поединок, однако сектора, на которые фанаты имеют право приходить, были «забиты» людьми, что свидетельствует о высоком интересе к игре дончан, несмотря на то, что матч проходил во Львове.

У «Шахтера» была хорошая поддержка, ведь на трибунах собрались фанаты, которые на протяжении всего матча выкрикивали лозунги в поддержку дончан. Что касается «Кривбасса», то их болельщиков почти не было слышно, за исключением забитого мяча. Общее количество болельщиков на стадионе –- 2500 человек.

Важные моменты

Для прессы на «Арене-Львов» существует специальная зона, где журналисты и другие представители СМИ могут выполнять свою работу во время матча. Однако, иногда с этим возникают проблемы, ведь обычные болельщики, которые попадают на матч по билету и имеют свое место, занимают места для СМИ и тем самым препятствуют работе журналистов.

Интересно, что PR-менеджер «Шахтера» Олег Барков лично подходил к болельщикам на трибунах и объяснял им, почему нельзя занимать места для прессы. В результате, болельщиков в ложе для СМИ значительно уменьшилось, а стюарды контролировали это до конца поединка.