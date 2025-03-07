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Украина. Первая лига
07 марта 2025, 15:44 | Обновлено 07 марта 2025, 15:45
246
0

Металлист 1925 – Куликов-Белка – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» в контрольном матче уступил представителю Второй лиги

07 марта 2025, 15:44 | Обновлено 07 марта 2025, 15:45
246
0
Металлист 1925 – Куликов-Белка – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» подготовку ко второй части сезона проводит в Винниках. Команда сыграла контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».

«Металлист 1925» выступает в Первой лиге и после первой части сезона идет на пятом месте. У команды Патрика ван Леувена 25 очков после 14 матчей.

ФК «Куликов-Белка» играет в группе А Второй лиги. Команда набрала 21 очко в 12 матчах. В турнирной таблице «Куликов-Белка» занимает третье место.

В очном поединке победу одержал представитель Второй лиги. Оба мяча «Металлист 1925» пропустил во второй половине первого тайма.

Товарищеский матч. 7 марта, Винники

«Металлист 1925» – «Куликов-Белка» – 0:2

Голы: Кос 32, Нечипоренко 43

«Металлист 1925» (1-й тайм): Варакута, Капинус, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко, Чурко, Борячук, Мба

«Металлист 1925» (2-й тайм): Варакута (Коваленко 66), Гусев, Салюк, Сабиев, Черноморец, Литвиненко, Гаджиев, Бугай, Панченко, Рашица, Стень

Запас: Мозиль, Проценко, Смитюх, Нагнойный

Предупреждения: Калинчук 45+1, Панасюк 77.

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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