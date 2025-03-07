Металлист 1925 – Куликов-Белка – 0:2. Видео голов и обзор матча
«Металлист 1925» в контрольном матче уступил представителю Второй лиги
«Металлист 1925» подготовку ко второй части сезона проводит в Винниках. Команда сыграла контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».
«Металлист 1925» выступает в Первой лиге и после первой части сезона идет на пятом месте. У команды Патрика ван Леувена 25 очков после 14 матчей.
ФК «Куликов-Белка» играет в группе А Второй лиги. Команда набрала 21 очко в 12 матчах. В турнирной таблице «Куликов-Белка» занимает третье место.
В очном поединке победу одержал представитель Второй лиги. Оба мяча «Металлист 1925» пропустил во второй половине первого тайма.
Товарищеский матч. 7 марта, Винники
«Металлист 1925» – «Куликов-Белка» – 0:2
Голы: Кос 32, Нечипоренко 43
«Металлист 1925» (1-й тайм): Варакута, Капинус, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко, Чурко, Борячук, Мба
«Металлист 1925» (2-й тайм): Варакута (Коваленко 66), Гусев, Салюк, Сабиев, Черноморец, Литвиненко, Гаджиев, Бугай, Панченко, Рашица, Стень
Запас: Мозиль, Проценко, Смитюх, Нагнойный
Предупреждения: Калинчук 45+1, Панасюк 77.
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анастасия Конопля показала интересное предложение
«Горняки» перед самым закрытием трансферного окна осуществят еще одну громкую сделку