Металлист 1925 – Куликов-Белка – 0:2. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» подготовку ко второй части сезона проводит в Винниках. Команда сыграла контрольный матч с клубом «Куликов-Белка».

«Металлист 1925» выступает в Первой лиге и после первой части сезона идет на пятом месте. У команды Патрика ван Леувена 25 очков после 14 матчей.

ФК «Куликов-Белка» играет в группе А Второй лиги. Команда набрала 21 очко в 12 матчах. В турнирной таблице «Куликов-Белка» занимает третье место.

В очном поединке победу одержал представитель Второй лиги. Оба мяча «Металлист 1925» пропустил во второй половине первого тайма.

Товарищеский матч. 7 марта, Винники

«Металлист 1925» – «Куликов-Белка» – 0:2

Голы: Кос 32, Нечипоренко 43

«Металлист 1925» (1-й тайм): Варакута, Капинус, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко, Чурко, Борячук, Мба

«Металлист 1925» (2-й тайм): Варакута (Коваленко 66), Гусев, Салюк, Сабиев, Черноморец, Литвиненко, Гаджиев, Бугай, Панченко, Рашица, Стень

Запас: Мозиль, Проценко, Смитюх, Нагнойный

Предупреждения: Калинчук 45+1, Панасюк 77.

Видео голов и обзор матча