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Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 14:42 |
112
0

Защитник Кривбасса: «Мы могли дожать Шахтер»

Андрей Понедельник поделился впечатлениями от матча с «Шахтером»

07 марта 2025, 14:42 |
112
0
Защитник Кривбасса: «Мы могли дожать Шахтер»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

В матче 20-го тура УПЛ «Шахтер» во Львове принимал «Кривбасс». Команды обменялись забитыми мячами и игра закончилась вничью 1:1. Результат поединка прокомментировал защитник криворожского «Кривбасса» Андрей Понедельник.

– Как прокомментируешь в целом матч?

– Думаю, в большей степени результат закономерен. Хотя, имея несколько стопроцентных моментов, мы могли дожать соперника. В общем, наша команда довольна тем, что мы прервали неприятную серию. Будем двигаться вперед и побеждать.

– Как считаешь, сегодня удалось реабилитироваться за предварительные результаты?

– Считаю, это решать нашим болельщикам и аналитикам. Мы стараемся выполнять свою работу и добиваться поставленных целей. А решать справляемся ли мы со своей работой или нет – это уже не наше дело.

– За счет чего удалось сдержать давление соперника?

– За счет желания и силы воли. Мы не уступали, атаковали и имели свои моменты, не сидели только в обороне, а выбегали в контратаки. В защите в большей степени справились. В атаке тоже были хорошие моменты, однако, к сожалению, не забили еще.

– Мендозу поздравили с дебютным голом?

– Конечно, это его дебютный старт и гол за нашу команду. Он хороший игрок. Желаем ему только дальше развиваться, забивать голы и помогать Кривбассу.

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Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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