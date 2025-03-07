«Он нам определенно нужен». Реакция болельщиков на игру Довбика в ЛЕ

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» на своем поле принимала «Атлетик» Бильбао. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу римского клуба.

Форвард «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Украинец отыграл 71 минуту и принял активное участие в первом голе «Ромы».

Болельщики размышляют о прошедшем матче и уже в ожидании ответной игры.

OSSOROMANISTA: Я еще раз посмотрел матч. Ребята сыграли очень хорошо. С уверенностью в победе до конца.

Довбик играл как чемпион, Шомуродов обладает решимостью. Какой великий волк, какой чудесный РИМ! Пойдем в Бильбао с этим легионом!

Asier Huebra Aguinaga: Большая часть ответственности за защиту ложится на центральных защитников, поскольку они очень уязвимы. Вчера после гола Иньяки, Довбик за следующие минуты сильно прибавил. Он не забил гол, но дал своей команде дыхание, когда она больше всего в этом нуждалась.

JBaldiu: Ключевым моментом будет сдерживание Довбика, который хорошо действует на пространстве и хорошо играет при контакте.

Alessandro Mancini: Определенно выпустил бы Довбика, нам предстоит много контратак и передач в штрафную, он нам определенно нужен, чтобы удерживать мяч.

Tommy Olsson: Если честно. Именно движение Довбика в зоне открыло оборону. Если бы он этого не сделал, пространство, куда мяч попадает к Анхелиньо, было бы закрыто.

JARFA-ATHLETIC: Мне нынешняя «Рома» кажется лучшей командой. Тем более, что двое нападающих, нынешние Дибала и Довбик, кажутся мне сумасшедшими.

Luc14no: Добрый вечер, ребята, извините, я только зашел и не знаю, говорили ли вы об этом уже, что вы думаете о матче с Довбиком? Не кажется ли вам то, что он делает и как он это делает, слишком незначительным?

Unax González: Я вам говорю, те же фолы, которые давали на соперниках, не были зафиксированы на Довбике. Сегодняшний судья был очень, очень плох.

Tutto nel secondo tempo: la ribaltiamo con Angelino e Shomurodov dopo il vantaggio di Williams.



Forza grande Roma 💛❤️#RomaAthletic pic.twitter.com/Z7PQn7uD4W — AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2025