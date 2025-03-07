Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он нам определенно нужен». Реакция болельщиков на игру Довбика в ЛЕ
Лига Европы
07 марта 2025, 11:43 | Обновлено 07 марта 2025, 11:45
247
0

«Он нам определенно нужен». Реакция болельщиков на игру Довбика в ЛЕ

Артем Довбик не смог отличиться в матче с «Атлетиком» Бильбао

07 марта 2025, 11:43 | Обновлено 07 марта 2025, 11:45
247
0
«Он нам определенно нужен». Реакция болельщиков на игру Довбика в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» на своем поле принимала «Атлетик» Бильбао. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу римского клуба.

Форвард «Ромы» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Украинец отыграл 71 минуту и принял активное участие в первом голе «Ромы».

Болельщики размышляют о прошедшем матче и уже в ожидании ответной игры.

OSSOROMANISTA: Я еще раз посмотрел матч. Ребята сыграли очень хорошо. С уверенностью в победе до конца.
Довбик играл как чемпион, Шомуродов обладает решимостью. Какой великий волк, какой чудесный РИМ! Пойдем в Бильбао с этим легионом!

Asier Huebra Aguinaga: Большая часть ответственности за защиту ложится на центральных защитников, поскольку они очень уязвимы. Вчера после гола Иньяки, Довбик за следующие минуты сильно прибавил. Он не забил гол, но дал своей команде дыхание, когда она больше всего в этом нуждалась.

JBaldiu: Ключевым моментом будет сдерживание Довбика, который хорошо действует на пространстве и хорошо играет при контакте.

Alessandro Mancini: Определенно выпустил бы Довбика, нам предстоит много контратак и передач в штрафную, он нам определенно нужен, чтобы удерживать мяч.

Tommy Olsson: Если честно. Именно движение Довбика в зоне открыло оборону. Если бы он этого не сделал, пространство, куда мяч попадает к Анхелиньо, было бы закрыто.

JARFA-ATHLETIC: Мне нынешняя «Рома» кажется лучшей командой. Тем более, что двое нападающих, нынешние Дибала и Довбик, кажутся мне сумасшедшими.

Luc14no: Добрый вечер, ребята, извините, я только зашел и не знаю, говорили ли вы об этом уже, что вы думаете о матче с Довбиком? Не кажется ли вам то, что он делает и как он это делает, слишком незначительным?

Unax González: Я вам говорю, те же фолы, которые давали на соперниках, не были зафиксированы на Довбике. Сегодняшний судья был очень, очень плох.

По теме:
Слезы Фонсеки. Футболисты Лиона заставили тренера растрогаться в матче ЛЕ
«Вы точно хотите чемпионство?» Реакция фанатов на матч Шахтер – Кривбасс
«Это меня огорчает». Наставник Ромы назвал главную проблему Довбика
Артем Довбик Рома Рим Атлетик Бильбао Лига Европы реакция болельщиков Пауло Дибала Эльдор Шомуродов Иньяки Уильямс Анхелиньо
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарные перформансы. Лунин дважды в топ-3 лучших игр киперов в ЛЧ
Футбол | 07 марта 2025, 10:46 0
Легендарные перформансы. Лунин дважды в топ-3 лучших игр киперов в ЛЧ
Легендарные перформансы. Лунин дважды в топ-3 лучших игр киперов в ЛЧ

Выше украинца – только Мануэль Нойер

Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Бокс | 07 марта 2025, 08:36 0
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»
Эдди ХИРН: «Всего два боя и он станет абсолютным чемпионом мира»

Промоутер подготовил большое будущее для Джея Опетаи

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бущан – сильнейший вратарь сборной Украины»
Футбол | 07.03.2025, 10:47
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бущан – сильнейший вратарь сборной Украины»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Бущан – сильнейший вратарь сборной Украины»
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Футбол | 06.03.2025, 18:26
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
Проблема для сборной Украины. Основной игрок выбыл на 1,5 месяца
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Футбол | 06.03.2025, 17:33
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Динамо – 1:2. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
Александр УСИК: «Я иду за тобой»
05.03.2025, 22:33 1
Бокс
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
Гвардиола указал на дверь самому дорогому игроку в истории Манчестер Сити
05.03.2025, 20:33 2
Футбол
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
ТОТТИ: «Этот парень из Ромы сейчас лучший футболист в Серии А»
05.03.2025, 18:45 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он продался за деньги. С ним никто не захочет драться»
06.03.2025, 07:50 2
Бокс
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
06.03.2025, 20:15 275
Футбол
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
«Уважаю Пеле и Марадону, но...» Гвардиола назвал короля футбола
06.03.2025, 00:06 3
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нас бросили и выставили идиотами. Никто этого не ожидал»
06.03.2025, 09:35 10
Футбол
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
К Лунину в Реал может перейти лучший футболист сборной Украины
05.03.2025, 21:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем