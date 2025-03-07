07.03.2025 15:30 - : -
Украина. Премьер лига07 марта 2025, 11:56 |
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Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
7 марта в 15:30 состоится матч 20-го тура УПЛ
07 марта 2025, 11:56 |
54
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В пятницу, 7 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колос – АлександрияСмотреть трансляцию
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