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Премьер-лига
Колос Ковалевка
07.03.2025 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 марта 2025, 11:56 |
54
0

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 марта в 15:30 состоится матч 20-го тура УПЛ

07 марта 2025, 11:56 |
54
0
Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 7 марта, в 15:30 состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Александрия».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Колос – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Колос – Александрия
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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