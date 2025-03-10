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  4. Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Он сильно разочаровал Анчелотти
Англия
10 марта 2025, 03:05 |
150
0

Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Он сильно разочаровал Анчелотти

Эдуардо Камавинга может летом сменить клуб

10 марта 2025, 03:05 |
150
0
Гвардиола хочет подписать звезду Реала. Он сильно разочаровал Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

22-летний звездный хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга может летом сменить клуб.

По информации испанских СМИ, наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола сделал трансфер Камавинги приоритетным на лето 2025 года. «Горожане» готовы предложить за французского хавбека 60-70 миллионов евро. Английский клуб готов воспользоваться тем, что Камавинга в последнее время разочаровывает Карло Анчеотти.

В этом сезоне на клубном уровне Камавинга провел за «Реал» 25 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.

Ранее легендарный бразильский голедор «Реала» Роналдо назвал худшего футболиста, с которым ему пришлось играть за мадридский клуб.

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Эдуардо Камавинга Карло Анчелотти трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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