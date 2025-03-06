БОНДАРЕНКО: «Футбол бывает жестоким, и Шахтер почувствовал это на себе»
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал об игре с «Кривбассом»
Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал об игре с «Кривбассом» (1:1) в 20-м туре УПЛ.
– Артем, матчи с «Кривбассом» не просты, и этот не стал исключением. Проанализируй игру.
– Сложный и принципиальный соперник, с которым всегда тяжело играть. Создали много моментов, но не реализовали их, за что поплатились важными зачетными баллами.
– Первым в этом матче забил именно «Кривбасс». В чем причина пропущенного гола?
– Я не знаю, сложно сказать сразу. Нужно подробно анализировать. Мы не позволили Кривбассу создать много моментов, но им хватило этого, чтобы забить гол.
– На 65-й минуте ты вышел на поле, а уже на 67-й реализовал возможность. Что скажешь об этом?
– Очень счастлив, что смог отличиться. Важный гол для меня. Моя задача – выходить на поле, делать разницу, забивать и отдавать голевые передачи. Рад, что забил, но немного расстроен, что не смог отличиться второй раз.
– Почему «Шахтеру» не удавалось забить до 67-й минуты?
– Сложно сказать. Создали много моментов, но не реализовали их. Затрудняюсь ответить, поскольку, как видите, чтобы забить один мяч, нужно создать немало случаев. Нужно работать над реализацией, только так.
– Отсюда возникает вопрос: является ли ничья справедливым результатом матча?
– Хочу сказать, что мы заслуживали победы, но это футбол, он жесток. Ничья 1:1, и с одним баллом двигаемся дальше.
– Этот ничейный результат для «Шахтера» уже сейчас является потерей важных очков? Или пока рано об этом говорить?
– Мы осознавали цену этих зачетных баллов и насколько они важны для нас, но еще раз усложнили себе жизнь. Теперь, думаю, почти нет права на ошибку, поэтому нужно побеждать в каждом туре.
– Впереди игра с «Карпатами». Какие выводы следует сделать после этого поединка и какие ошибки нельзя допустить в следующем?
– Не сказал бы, что сегодня были какие-то ошибки, которые не позволили нам победить. Да, не хватило реализации, однако если брать игру в целом, то матч был достаточно хорошего уровня. Как я уже говорил, футбол бывает жестоким, и именно эта жестокость сыграла с нами злую шутку. На «Карпаты» нужно настраиваться, потому что нет права на ошибку и нам необходимы три очка.
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