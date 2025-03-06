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Украина. Премьер лига
06 марта 2025, 23:51 | Обновлено 07 марта 2025, 00:03
235
0

БОНДАРЕНКО: «Футбол бывает жестоким, и Шахтер почувствовал это на себе»

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал об игре с «Кривбассом»

06 марта 2025, 23:51 | Обновлено 07 марта 2025, 00:03
235
0
БОНДАРЕНКО: «Футбол бывает жестоким, и Шахтер почувствовал это на себе»
ФК Шахтер. Артем Бондаренко

Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко рассказал об игре с «Кривбассом» (1:1) в 20-м туре УПЛ.

– Артем, матчи с «Кривбассом» не просты, и этот не стал исключением. Проанализируй игру.

– Сложный и принципиальный соперник, с которым всегда тяжело играть. Создали много моментов, но не реализовали их, за что поплатились важными зачетными баллами.

– Первым в этом матче забил именно «Кривбасс». В чем причина пропущенного гола?

– Я не знаю, сложно сказать сразу. Нужно подробно анализировать. Мы не позволили Кривбассу создать много моментов, но им хватило этого, чтобы забить гол.

– На 65-й минуте ты вышел на поле, а уже на 67-й реализовал возможность. Что скажешь об этом?

– Очень счастлив, что смог отличиться. Важный гол для меня. Моя задача – выходить на поле, делать разницу, забивать и отдавать голевые передачи. Рад, что забил, но немного расстроен, что не смог отличиться второй раз.

– Почему «Шахтеру» не удавалось забить до 67-й минуты?

– Сложно сказать. Создали много моментов, но не реализовали их. Затрудняюсь ответить, поскольку, как видите, чтобы забить один мяч, нужно создать немало случаев. Нужно работать над реализацией, только так.

– Отсюда возникает вопрос: является ли ничья справедливым результатом матча?

– Хочу сказать, что мы заслуживали победы, но это футбол, он жесток. Ничья 1:1, и с одним баллом двигаемся дальше.

– Этот ничейный результат для «Шахтера» уже сейчас является потерей важных очков? Или пока рано об этом говорить?

– Мы осознавали цену этих зачетных баллов и насколько они важны для нас, но еще раз усложнили себе жизнь. Теперь, думаю, почти нет права на ошибку, поэтому нужно побеждать в каждом туре.

– Впереди игра с «Карпатами». Какие выводы следует сделать после этого поединка и какие ошибки нельзя допустить в следующем?

– Не сказал бы, что сегодня были какие-то ошибки, которые не позволили нам победить. Да, не хватило реализации, однако если брать игру в целом, то матч был достаточно хорошего уровня. Как я уже говорил, футбол бывает жестоким, и именно эта жестокость сыграла с нами злую шутку. На «Карпаты» нужно настраиваться, потому что нет права на ошибку и нам необходимы три очка.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Кривбасс Артем Бондаренко
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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