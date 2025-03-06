Лига Европы06 марта 2025, 21:02 |
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Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Атлетик Бильбао
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени
06 марта 2025, 21:02 |
2287
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В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».
Встречу примет Стадио Олимпико в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.
Стартовые составы на матч «Рома» – «Атлетик Бильбао»:
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