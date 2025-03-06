Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Атлетик Бильбао

В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Атлетик Бильбао»: