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  4. Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Атлетик Бильбао
Лига Европы
06 марта 2025, 21:02 |
2287
0

Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Атлетик Бильбао

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы начнется в 22:00 по киевскому времени

06 марта 2025, 21:02 |
2287
0
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 6 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ромой» и «Атлетиком Бильбао».

Встречу примет Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд. Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Атлетик Бильбао»:

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Рома Рим Артем Довбик Атлетик Бильбао Лига Европы стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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