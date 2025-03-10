Тьерри АНРИ: «В Барселоне забывают, что он ребенок»
Легендарный футболист высказался о Ямале
Легендарный футболист, бывший винегр «Барселоны» Тьерри Анри высказался о вундеркинде каталонского клуба Ламине Ямале.
«Я видел, как многие игроки сеяли, как, например, Боян Кркич. Ямал? Многие забывают, что он ребенок», – сказал Анри.
В свое время Бояна Кркича считали самым перспективным вундеркиндом в футболе, но тот так и не смог оправдать возложенные надежды.
Ранее легендарный французский нападающий Тьерри Анри назвал главного фаворита Лиги чемпионов 2024/25. Француз выделил лидера АПЛ «Ливерпуль».
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