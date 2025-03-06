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Украина. Первая лига
06 марта 2025, 15:46 |
279
0

Главный тренер Миная определился с тренерским штабом

Команда готовится к возобновлению чемпионата

06 марта 2025, 15:46 |
279
0
Главный тренер Миная определился с тренерским штабом
ФК Минай. Евгений Калиниченко

6 марта главный тренер «Миная» Евгений Калиниченко определился с тренерским штабом команды.

Ассистентом главного тренера был назначен Александр Сирык, который уже работал с Калиниченко в тернопольской «Ниве».

Также был представлен тренер вратарей. Им стал Сергей Гарин, который в свое время работал тренером по подготовке голкиперов в академии донецкого «Шахтера».

Уже 30 марта «Минай» возобновит выступления в Первой лиге Украины. По итогам первой части команда будет бороться за выживание в чемпионате.

Первая официальная игра в 2025 году будет против вышгородского «Диназа».

Ранее стало известно, что экс-воротарь «Миная» Андрей Попович дебютировал в зарубежном чемпионате.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай тренеры Евгений Калиниченко
Александр Сильченко Источник: ФК Минай
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