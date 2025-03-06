Главный тренер Миная определился с тренерским штабом

6 марта главный тренер «Миная» Евгений Калиниченко определился с тренерским штабом команды.

Ассистентом главного тренера был назначен Александр Сирык, который уже работал с Калиниченко в тернопольской «Ниве».

Также был представлен тренер вратарей. Им стал Сергей Гарин, который в свое время работал тренером по подготовке голкиперов в академии донецкого «Шахтера».

Уже 30 марта «Минай» возобновит выступления в Первой лиге Украины. По итогам первой части команда будет бороться за выживание в чемпионате.

Первая официальная игра в 2025 году будет против вышгородского «Диназа».

Ранее стало известно, что экс-воротарь «Миная» Андрей Попович дебютировал в зарубежном чемпионате.