В Реал Сосьедаде верят, что победят Манчестер Юнайтед

Главный тренер «Реала Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал предстоящую игру против «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Нас ожидает матч против великой команды с замечательной историей. То, что у нас будет такое противостояние, - это положительный момент. Мы будем играть против сильного состава и замечательного тренера.

Мы знаем, какая у них ситуация в чемпионате, но думаю, что они на правильном пути. Несмотря на это, игра будет очень интересной, ведь это команда с историей и хорошими футболистами.

Когда мы играем против сильной команды, мы всегда настраиваемся на победу. Если бы я верил в противоположный результат, я бы здесь не был.

В этой игре надо быть реалистами и знать, что нас ждет. В этом поединке может проиграть любой. Но мы готовы отдать все ради победы», - прокомментировал Альгуасиль.

Ранее Рубен Аморим прокомментировал, что Лига Европы не является приоритетным соревнованием для «Манчестер Юнайтед».