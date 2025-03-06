«Тренер в нем не ошибался». Легенда Динамо сравнил Довбика и Шомуродова

Легендарный футболист киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру двух форвардов итальянской «Ромы» – Артема Довбика и Эльдора Шомуродова:

– Нападающий сборной Узбекистана Шомуродов стал лучшим игроком римского клуба в феврале. Что скажете об игре этого форварда?

– Конечно, это огромное достижение! «Рома» – это ведь не последний клуб в Европе. Он давно не играл, а в феврале заслужил место в основном составе. Эльдор подтвердил, что тренер в нем не ошибся. Он отдавал ассисты, отличился голом и приносил пользу команде. Я думаю, что заслуженно Шомуродов стал лучшим игроком «Ромы» в феврале. Тем более это важно в преддверии игр сборной Узбекистана. Это большой плюс для него.

– Приход Раньери мог повлиять на игру Эльдора? С опытным итальянцем «Рома» уже на протяжении 11 матчей Серии А не проигрывает.

– Может быть! В принципе, Шомуродов и Довбик сейчас – это два основных нападающих римской команды. Раньери старается их как-то менять. В матче с «Комо» украинец отличился победным голом. Раньери старается давать всем игровую практику время на поле. Он понимает, что Довбик и Шомуродов плюс-минус два одинаковых форварда. Почему не проводить какую-то ротацию? И футболисты будут довольны, и результат на данный момент устраивает. Нормальные вещи. Я это только приветствую, – сказал Шацких.