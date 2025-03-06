В Италии сравнили Довбика и Лукаку. Кого считают лучшим форвардом?

Итальянское издание Forza Roma опубликовало материал об игре украинского форварда «Ромы» Артема Довбика, а также сравнило его с бельгийцем Ромелу Лукаку, который выступал в Риме в сезоне 2023/24:

«Когда форвард покидает любой чемпионат, чтобы присоединиться к Серии А, ему всегда нужно время на адаптацию. Бывший футболист «Жироны» не стал исключением – ему все еще нужно время, чтобы привыкнуть к итальянской защите. В любом случае Довбик уже забил 14 голов во всех турнирах и может прогрессировать сильнее, чтобы приблизиться к отметке в 24 забитых мяча – столько было на его счету в прошлом сезоне.

Украинский форвард не может избежать сравнения с Ромелу Лукаку, который играл здесь ранее, но стоит признать очевидное – Довбик лучше, чем бельгиец по ожидаемым голам и остроте в атакующих действиях. Артем продолжает улучшать те качества, которые от него не требовались в Испании», – считают журналисты.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. 6 марта римский клуб сыграет против испанского «Атлетика» Бильбао в поединке 1/8 финала Лиги Европы.