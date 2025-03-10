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10 марта 2025, 03:24 |
73
0

Назван лучший кипер в истории Лиги чемпионов. Не Касильяс, не Буффон

Признание получил Мануэль Нойер

10 марта 2025, 03:24 |
73
0
Назван лучший кипер в истории Лиги чемпионов. Не Касильяс, не Буффон
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории Лиги чемпионов.

Первую строчку занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который вместе с «ротен» за карьеру дважды побеждал в Лиге чемпионов. За ним разместился культовый страж ворот «Реала» Икер Касильяс – четырехкратный триумфатор главного еврокубка. Бронза досталась Эдвину ван дер Сару.

На четвертой строчке разместился Петр Чех, а итальянец Джанлуиджи Буффон – 5-й.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших вратарей в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport

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Икер Касильяс Мануэль Нойер Эдвин ван дер Сар Петр Чех Джанлуиджи Буффон Лига чемпионов рейтинг GiveMeSport
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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