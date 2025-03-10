Назван лучший кипер в истории Лиги чемпионов. Не Касильяс, не Буффон
Признание получил Мануэль Нойер
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории Лиги чемпионов.
Первую строчку занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который вместе с «ротен» за карьеру дважды побеждал в Лиге чемпионов. За ним разместился культовый страж ворот «Реала» Икер Касильяс – четырехкратный триумфатор главного еврокубка. Бронза досталась Эдвину ван дер Сару.
На четвертой строчке разместился Петр Чех, а итальянец Джанлуиджи Буффон – 5-й.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
Рейтинг лучших вратарей в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport
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