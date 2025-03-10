Назван лучший кипер в истории Лиги чемпионов. Не Касильяс, не Буффон

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших вратарей в истории Лиги чемпионов.

Первую строчку занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, который вместе с «ротен» за карьеру дважды побеждал в Лиге чемпионов. За ним разместился культовый страж ворот «Реала» Икер Касильяс – четырехкратный триумфатор главного еврокубка. Бронза досталась Эдвину ван дер Сару.

На четвертой строчке разместился Петр Чех, а итальянец Джанлуиджи Буффон – 5-й.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

Рейтинг лучших вратарей в истории Лиги чемпионов от GiveMeSport