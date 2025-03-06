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  4. Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «АЗ – это первое препятствие, которое нужно преодолеть»
Лига Европы
06 марта 2025, 11:49 |
98
0

Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «АЗ – это первое препятствие, которое нужно преодолеть»

Главный тренер «Тоттенхэма» анонсировал возвращение многих игроков после травм

06 марта 2025, 11:49 |
98
0
Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «АЗ – это первое препятствие, которое нужно преодолеть»
UEFA.com. Ангелос Постекоглу

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал готовность команды к матчу 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского «АЗ Алкмаар».

«Мы в очень хорошем положении, ведь прошли в 1/8 финала. Сейчас у нас два непростых матча против «АЗ Алкмаар». Это первое серьезное препятствие, которое нужно преодолеть.

В последнее время наш соперник не очень хорошо выступал в этом турнире, поэтому надо этим воспользоваться. Знаем, что это престижное европейское соревнование, и у нас есть возможность посмотреть, как далеко мы сможем дойти.

Справедливости ради надо сказать, что ребята прекрасно понимают, какой у нас хороший шанс пройти дальше. Доволен, что многие игроки восстановились после травм. Они вернулись с огромным желанием помочь команде.

Надеюсь, что все эти моменты помогут нам вернуться к нашему привычному футболу и показать нашу настоящую силу», – прокомментировал Постекоглу.

«АЗ Алкмар» встретится с «Тоттенхэмом» 6 марта в 19:45 по киевскому времени.

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Ангелос Постекоглу Тоттенхэм АЗ Алкмаар
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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