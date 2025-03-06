Ангелос ПОСТЕКОГЛУ: «АЗ – это первое препятствие, которое нужно преодолеть»
Главный тренер «Тоттенхэма» анонсировал возвращение многих игроков после травм
Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал готовность команды к матчу 1/8 финала Лиги Европы против нидерландского «АЗ Алкмаар».
«Мы в очень хорошем положении, ведь прошли в 1/8 финала. Сейчас у нас два непростых матча против «АЗ Алкмаар». Это первое серьезное препятствие, которое нужно преодолеть.
В последнее время наш соперник не очень хорошо выступал в этом турнире, поэтому надо этим воспользоваться. Знаем, что это престижное европейское соревнование, и у нас есть возможность посмотреть, как далеко мы сможем дойти.
Справедливости ради надо сказать, что ребята прекрасно понимают, какой у нас хороший шанс пройти дальше. Доволен, что многие игроки восстановились после травм. Они вернулись с огромным желанием помочь команде.
Надеюсь, что все эти моменты помогут нам вернуться к нашему привычному футболу и показать нашу настоящую силу», – прокомментировал Постекоглу.
«АЗ Алкмар» встретится с «Тоттенхэмом» 6 марта в 19:45 по киевскому времени.
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