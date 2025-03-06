Защитник Ман Юнайтед надеется, что команда будет играть в Лиге чемпионов

25-летний нидерландский защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт рассказал о планах клуба на Лигу Европы перед матчем 1/8 финала, где «красные дьяволы» встретятся с «Реалом Сосьедадом».

«Все прекрасно понимают, что наши результаты недостаточно хороши. Мы пытаемся исправить ситуацию. Трудно играть под большим давлением и критикой. Для меня это все не является чем-то необычным, ведь я играл в клубах, где от тебя всегда ожидают побед и титулов.

Нужно продолжать работать и выкладываться на полную.

Сейчас главной целью является выиграть Лигу Европы и квалифицироваться в Лигу чемпионов. Мы должны отдать все силы, чтобы победить. Из Испании должны привезти положительный результат», – прокомментировал де Лигт.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Реалом Сосьедадом» 6 марта в 19:45 по киевскому времени.

Ранее главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим рассказал, на какой результат надеется в матче Лиги Европы.