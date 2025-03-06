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  4. «Игра высочайшего уровня». В Португалии восхищаются сейвами Трубина
Лига чемпионов
06 марта 2025, 10:35 |
1403
1

«Игра высочайшего уровня». В Португалии восхищаются сейвами Трубина

«Бенфика» уступила в матче Лиги чемпионов, несмотря на усилия украинского голкипера

06 марта 2025, 10:35 |
1403
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«Игра высочайшего уровня». В Португалии восхищаются сейвами Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись португальская «Бенфика» и испанская «Барселона». Гости играли в меньшинстве с 22-й минуты, но сумели победить со счетом 1:0.

В составе лиссабонского клуба весь матч провел украинец Анатолий Трубин. Португальская пресса позитивно оценила игру голкипера:

«Ольмо, Левандовски и Ямал. Украинский вратарь в течении двух-трех секунд не позволи сопернику забить гол. Он доставал мертвые мячи, а спасение на 12-й минуте показало его игру, которая находится на высочайшем уровне. Во время гола Рафиньи удар был направлен слишком близко к штанге, поэтому у Трубина не было шансов спасти команду в этом эпизоде», – считаю журналисты.

Второй матч между «Барселоной» и «Бенфикой» состоится 11 марта на «Эстадио Олимпико» в Испании, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Бенфика Бенфика - Барселона Барселона Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: A Bola
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Victor673256ua
Якщо команда програє, граючи у більшості з 22 хвилини, о це точне не вина голкіпера. Тим більше Трубін зробив 4 сейви.
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