«Игра высочайшего уровня». В Португалии восхищаются сейвами Трубина
«Бенфика» уступила в матче Лиги чемпионов, несмотря на усилия украинского голкипера
5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сошлись португальская «Бенфика» и испанская «Барселона». Гости играли в меньшинстве с 22-й минуты, но сумели победить со счетом 1:0.
В составе лиссабонского клуба весь матч провел украинец Анатолий Трубин. Португальская пресса позитивно оценила игру голкипера:
«Ольмо, Левандовски и Ямал. Украинский вратарь в течении двух-трех секунд не позволи сопернику забить гол. Он доставал мертвые мячи, а спасение на 12-й минуте показало его игру, которая находится на высочайшем уровне. Во время гола Рафиньи удар был направлен слишком близко к штанге, поэтому у Трубина не было шансов спасти команду в этом эпизоде», – считаю журналисты.
Второй матч между «Барселоной» и «Бенфикой» состоится 11 марта на «Эстадио Олимпико» в Испании, начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.
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