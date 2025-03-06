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  4. Анатолий ТРУБИН: «Футбол не про идеальность»
Лига чемпионов
06 марта 2025, 09:25 |
439
0

Анатолий ТРУБИН: «Футбол не про идеальность»

Украинский голкипер опубликовал пост в социальных сетях после матча с Барселоной в ЛЧ

06 марта 2025, 09:25 |
439
0
Анатолий ТРУБИН: «Футбол не про идеальность»
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта португальская Бенфика на своем стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне проиграла Барселоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 со счетом 0:1.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел все 90 минут, совершил четыре сейва и пропустил один гол. Автором забитого мяча стал Рафинья.

После завершения встречи Трубин опубликовал пост в социальных сетях:

«Футбол не про идеальность, а про умение учиться. Впереди матч, который решит все», – подписана публикация.

Ответная игра между Барселоной и Бенфикой состоится 11 марта в 19:45 на стадионе Олимпико в Каталонии.

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Анатолий Трубин Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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