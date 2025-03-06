Анатолий ТРУБИН: «Футбол не про идеальность»

5 марта португальская Бенфика на своем стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне проиграла Барселоне в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 со счетом 0:1.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел все 90 минут, совершил четыре сейва и пропустил один гол. Автором забитого мяча стал Рафинья.

После завершения встречи Трубин опубликовал пост в социальных сетях:

«Футбол не про идеальность, а про умение учиться. Впереди матч, который решит все», – подписана публикация.

Ответная игра между Барселоной и Бенфикой состоится 11 марта в 19:45 на стадионе Олимпико в Каталонии.