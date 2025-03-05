Стало известно, за сколько Реал готов отпустить Лунина
Мадридский клуб не будет чинить преград для трансфера украинца
Мадридский «Реал» будет готов продать украинского вратаря Андрея Лунина ближайшим летом, сообщает Sport.es.
Трансфер 26-летнего голкипера будет возможен при двух условиях. Если о продаже попросит сам Лунин и если потенциальный покупатель будет готов заплатить за украинца 20 млн евро. Именно такая сумма будет приемлемой для «сливочных».
В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 9 матчей, в которых пропустил 12 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.
Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес назвал условие, при котором отпустит Лунина в «Манчестер Юнайтед».
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