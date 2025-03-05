Стало известно, за сколько Реал готов отпустить Лунина

Мадридский «Реал» будет готов продать украинского вратаря Андрея Лунина ближайшим летом, сообщает Sport.es.

Трансфер 26-летнего голкипера будет возможен при двух условиях. Если о продаже попросит сам Лунин и если потенциальный покупатель будет готов заплатить за украинца 20 млн евро. Именно такая сумма будет приемлемой для «сливочных».

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 9 матчей, в которых пропустил 12 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес назвал условие, при котором отпустит Лунина в «Манчестер Юнайтед».