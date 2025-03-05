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  4. Стало известно, за сколько Реал готов отпустить Лунина
Испания
05 марта 2025, 22:55 |
1159
4

Стало известно, за сколько Реал готов отпустить Лунина

Мадридский клуб не будет чинить преград для трансфера украинца

05 марта 2025, 22:55 |
1159
4
Стало известно, за сколько Реал готов отпустить Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» будет готов продать украинского вратаря Андрея Лунина ближайшим летом, сообщает Sport.es.

Трансфер 26-летнего голкипера будет возможен при двух условиях. Если о продаже попросит сам Лунин и если потенциальный покупатель будет готов заплатить за украинца 20 млн евро. Именно такая сумма будет приемлемой для «сливочных».

В текущем сезоне Лунин сыграл в составе «Реала» 9 матчей, в которых пропустил 12 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес назвал условие, при котором отпустит Лунина в «Манчестер Юнайтед».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Луніну комфортно в Мадриді. Він може дочекатись свого шансу.
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+3
Dysear
Такого голкіпера можна спробувати продати навіть за 30-40 лямів, все ж Лунін захороший воротарь для банки
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+1
Liverpool-FС
Йому вже час йти з того сРеалу, хотілося бачити його в іншій команді і частіше, а то постійно запасний. Йому мабуть подобається бути другим, так вся кар'єра пройде і запам' ятається нам як Запасний Лунін
Ответить
0
Saar
20 млн євро!??? Та він 20 млн. грн коштує!
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-4
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