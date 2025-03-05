Трубин вернулся. Обнародованы составы на суперматч ЛЧ Бенфика – Барселона

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Бруну Лаже и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы своих коллективов.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут. Предыдущие две игры Бенфики украинец пропускал (в чемпионате и Кубке Португалии).

Стартовые составы на матч Бенфика – Барселона