Трубин вернулся. Обнародованы составы на суперматч ЛЧ Бенфика – Барселона
Анатолий выйдет в старте на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.
Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Бруну Лаже и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы своих коллективов.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут. Предыдущие две игры Бенфики украинец пропускал (в чемпионате и Кубке Португалии).
Стартовые составы на матч Бенфика – Барселона
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⚒️З ДОНБАСУ ВІД УСІХ КРОТІВ❗🧡🖤
Рідним для мене - є Трубін Анатолій!
Теж я навчався - у донецькій школі! 😊
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За дуже в близькому сенсі земляка!
Сьогодні тримаю свої два ✊кулака✊
Майже в 2 метри здоровецького❗(199)
Толю зіркового ⚒️🇺🇦Донецького❗😊
Зупинить бажаю Барсу❗🔵🔴
Робити справу професійно!
В рамці відстояти надійно!
Залізних йому нервів! 😊
У грі красивих сейвів! 🥅🧤🤜🤜🤜