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  4. Трубин вернулся. Обнародованы составы на суперматч ЛЧ Бенфика – Барселона
Лига чемпионов
05 марта 2025, 20:52 | Обновлено 05 марта 2025, 21:14
704
2

Трубин вернулся. Обнародованы составы на суперматч ЛЧ Бенфика – Барселона

Анатолий выйдет в старте на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

05 марта 2025, 20:52 | Обновлено 05 марта 2025, 21:14
704
2
Трубин вернулся. Обнародованы составы на суперматч ЛЧ Бенфика – Барселона
Коллаж Sport.ua

5 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бенфика и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бруну Лаже и Ханс-Дитер Флик назвали стартовые составы своих коллективов.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин выйдет на поле с первых минут. Предыдущие две игры Бенфики украинец пропускал (в чемпионате и Кубке Португалии).

Стартовые составы на матч Бенфика – Барселона

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Бенфика Барселона Бенфика - Барселона Лига чемпионов стартовые составы Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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FanRybki
ПІДТРИМКА ЩИРА ДЛЯ ОРЛІВ❗❤️🦅🦅🦅
⚒️З ДОНБАСУ ВІД УСІХ КРОТІВ❗🧡🖤
Рідним для мене - є Трубін Анатолій!
Теж я навчався - у донецькій школі! 😊
.
За дуже в близькому сенсі земляка!
Сьогодні тримаю свої два ✊кулака✊
Майже в 2 метри здоровецького❗(199)
Толю зіркового ⚒️🇺🇦Донецького❗😊
Ответить
-1
FanRybki
👉Землякові із Донбасу❗⚒️◼️◼️◼️
Зупинить бажаю Барсу❗🔵🔴
Робити справу професійно!
В рамці відстояти надійно!
Залізних йому нервів! 😊
У грі красивих сейвів! 🥅🧤🤜🤜🤜
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-1
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