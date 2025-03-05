Ротань назвал игрока сборной Украины, который заслужил играть в Европе
Руслан Ротань выделил Георгия Судакова
Бывший украинский футболист, а на сегодня главный тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал футболиста сборной Украины, который заслуживает пойти на повышение и играть в европейской топ-лиге. Ротань выделил лидера «Шахтера» Георгия Судакова.
«Обидно, что мы проиграли «Шахтеру» [0:3]. Но с другой стороны, я очень доволен, что Георгий Судаков себя показывает. Я считаю, он уже заслужил давно быть где-то в Европе», – сказал Ротань.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Судаковым интересуются «Ювентус» и «Наполи».
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