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  4. Ротань назвал игрока сборной Украины, который заслужил играть в Европе
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 20:52 |
1277
0

Ротань назвал игрока сборной Украины, который заслужил играть в Европе

Руслан Ротань выделил Георгия Судакова

05 марта 2025, 20:52 |
1277
0
Ротань назвал игрока сборной Украины, который заслужил играть в Европе
ФК Александрия. Руслан Ротань

Бывший украинский футболист, а на сегодня главный тренер «Александрии» Руслан Ротань назвал футболиста сборной Украины, который заслуживает пойти на повышение и играть в европейской топ-лиге. Ротань выделил лидера «Шахтера» Георгия Судакова.

«Обидно, что мы проиграли «Шахтеру» [0:3]. Но с другой стороны, я очень доволен, что Георгий Судаков себя показывает. Я считаю, он уже заслужил давно быть где-то в Европе», – сказал Ротань.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Судаковым интересуются «Ювентус» и «Наполи».

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Руслан Ротань Георгий Судаков Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александрия чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
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