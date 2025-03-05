Анчелотти разочаровывает дорогостоящий игрок. Его быстро заменили в ЛЧ

22-летний французский хавбек «Реала» Эдуардо Камавинга может покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, футболист начал разочаровывать главного тренера «бланкос» Карло Анчелотти и руководство клуба. Неубедительная игра француза стала причиной его замены в последнем матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1). У Эдуардо есть время до конца сезона, чтобы изменить ситуацию, иначе клуб серьезно будет рассматривать его трансфер летом 2025 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро. Интерес к французу прописывают французскому «ПСЖ».