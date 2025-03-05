Арсенал стал первой командой в истории ЛЧ по уникальному достижению

«Арсенал» разгромил «ПСВ» в Лиге чемпионов и стал первой командой в истории турнира, которая забила семь мячей в выездном матче плей-офф.

4 марта состоялась встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «ПСВ» и «Арсенал». Игра завершилась разгромной победой «канониров» со счетом 7:1.

В составе лондонского клуба забитыми мячами отметились Тимбер, Нванери, Мерино, Эдегор (дубль), Троссард и Калафьори. Единственный гол за нидерландскую команду забил Ланг.

Команда Микеля Артеты в этом розыгрыше Лиги чемпионов в целом забила 23 гола и пропустила лишь 4.

12 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» между командами состоится ответный матч.