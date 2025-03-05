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Лига чемпионов
05 марта 2025, 16:51 | Обновлено 05 марта 2025, 17:13
232
0

Арсенал стал первой командой в истории ЛЧ по уникальному достижению

Произошло это в матче против «ПСВ»

05 марта 2025, 16:51 | Обновлено 05 марта 2025, 17:13
232
0
Арсенал стал первой командой в истории ЛЧ по уникальному достижению
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» разгромил «ПСВ» в Лиге чемпионов и стал первой командой в истории турнира, которая забила семь мячей в выездном матче плей-офф.

4 марта состоялась встреча 1/8 финала ЛЧ между командами «ПСВ» и «Арсенал». Игра завершилась разгромной победой «канониров» со счетом 7:1.

В составе лондонского клуба забитыми мячами отметились Тимбер, Нванери, Мерино, Эдегор (дубль), Троссард и Калафьори. Единственный гол за нидерландскую команду забил Ланг.

Команда Микеля Артеты в этом розыгрыше Лиги чемпионов в целом забила 23 гола и пропустила лишь 4.

12 марта в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» между командами состоится ответный матч.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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