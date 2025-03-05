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Лига Европы05 марта 2025, 11:00 | Обновлено 05 марта 2025, 11:01
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Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 6 марта
05 марта 2025, 11:00 | Обновлено 05 марта 2025, 11:01
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В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 13 марта.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – АтлетикСмотреть трансляцию
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