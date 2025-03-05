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Лига Европы
05 марта 2025, 11:00 | Обновлено 05 марта 2025, 11:01
15
0

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 6 марта

05 марта 2025, 11:00 | Обновлено 05 марта 2025, 11:01
15
0
Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 6 марта, состоится первый матч 1/8 Лиги Европы 2024/25 между командами «Рома» и «Атлетик».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стадио Олимпико», который находится в Риме.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 13 марта.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Атлетик
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Трансляция матча В эфире

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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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