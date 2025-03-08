Франческо ТОТТИ: «Я его не хочу здесь видеть»

Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал, кого хочет видеть главным тренером римского клуба в следующем сезоне.

«Если бы я был техническим директором «Ромы», я бы попытался убедить Анчелотти. Гасперини – хороший тренер, но он меня не впечатляет. Я его не хочу здесь видеть», – сказал Тотти.

«Рому» сейчас возглавляет Клаудио Раньери, однако это временный тренер, «волки» находятся в поиске нового коуча.

Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти назвал лучшего футболиста Серии А на данный момент. Тотти выделил лидера «волков» Пауло Дибалу.