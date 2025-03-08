Франческо ТОТТИ: «Я его не хочу здесь видеть»
Легенда «Ромы» хочет, чтобы клуб возглавил Карло Анчелотти, а не Джан Пьеро Гасперини
Легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал, кого хочет видеть главным тренером римского клуба в следующем сезоне.
«Если бы я был техническим директором «Ромы», я бы попытался убедить Анчелотти. Гасперини – хороший тренер, но он меня не впечатляет. Я его не хочу здесь видеть», – сказал Тотти.
«Рому» сейчас возглавляет Клаудио Раньери, однако это временный тренер, «волки» находятся в поиске нового коуча.
Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти назвал лучшего футболиста Серии А на данный момент. Тотти выделил лидера «волков» Пауло Дибалу.
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