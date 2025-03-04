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Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 19:29 | Обновлено 04 марта 2025, 19:40
64
0

Красная карточка Островского стала юбилейной для Ворсклы в УПЛ

Владислав был удален в матче против «Динамо»

04 марта 2025, 19:29 | Обновлено 04 марта 2025, 19:40
64
0
Красная карточка Островского стала юбилейной для Ворсклы в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Ворсклы» Владислав Островский в игре против «Динамо» получил красную карточку, которая стала 90-й для полтавского клуба в УПЛ (дома – 33, на выезде – 57).

28 февраля состоялась игра 19-го тура украинского чемпионата между командами «Ворскла» и «Динамо». Поединок завершился ничьей со счетом 1:1. Скляр сравнял счет на 64-й минуте.

«Бело-зеленые» занимают третью строчку по этому антидостижению. Выше расположились лишь «Карпаты» (91) и «Шахтер» (105).

В нынешнем сезоне УПЛ «Ворскла» находится на 14-м месте в турнирной таблице с 17 очками (4 победы, 5 ничьих, 10 поражений), а «Динамо» является лидером чемпионата с 47 баллами (14 побед, 5 ничьих, 0 поражений).

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Владислав Островский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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