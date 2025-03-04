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  4. Полузащитник Динамо назвал матч с Ворсклой худшим в чемпионате
Украина. Премьер лига
04 марта 2025, 12:02 |
187
0

Полузащитник Динамо назвал матч с Ворсклой худшим в чемпионате

Александр Пихаленок недоволен результатом последнего поединка

04 марта 2025, 12:02 |
187
0
Полузащитник Динамо назвал матч с Ворсклой худшим в чемпионате
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал ничью в матче 19-го тура с полтавской «Ворсклой» (1:1), а также признался, что считает эту игру худшей в чемпионате:

– Александр, как чувствуешь себя?

– Все хорошо. Готовлюсь вместе с командой к следующему очень важному матчу чемпионата против ЛНЗ. Надеемся получить три очка в Черкассах. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы максимально помочь команде одержать победу.

– Ты уже полностью забыл о той травме, из-за которой в первой части чемпионата пропустил десять игр?

– Да, все уже позади.

– Прошло три дня после матча с «Ворсклой», где «Динамо» сыграло вничью 1:1. Что в нем было не так?

– Мы проиграли много борьбы, поэтому у всей команды не пошла игра. Полтава играла хорошо, даже могла одержать победу. Мне кажется, матч с «Ворсклой» был для нас худшим из всех, что мы провели в чемпионате, – рассказал Пихаленок.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Александр Пихаленок
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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