Полузащитник Динамо назвал матч с Ворсклой худшим в чемпионате

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал ничью в матче 19-го тура с полтавской «Ворсклой» (1:1), а также признался, что считает эту игру худшей в чемпионате:

– Александр, как чувствуешь себя?

– Все хорошо. Готовлюсь вместе с командой к следующему очень важному матчу чемпионата против ЛНЗ. Надеемся получить три очка в Черкассах. Со своей стороны сделаю все возможное, чтобы максимально помочь команде одержать победу.

– Ты уже полностью забыл о той травме, из-за которой в первой части чемпионата пропустил десять игр?

– Да, все уже позади.

– Прошло три дня после матча с «Ворсклой», где «Динамо» сыграло вничью 1:1. Что в нем было не так?

– Мы проиграли много борьбы, поэтому у всей команды не пошла игра. Полтава играла хорошо, даже могла одержать победу. Мне кажется, матч с «Ворсклой» был для нас худшим из всех, что мы провели в чемпионате, – рассказал Пихаленок.