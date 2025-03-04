Артем МИЛЕВСКИЙ: «Наше поколение на все забивало. Сейчас вы каблуки»
Экс-футболист «Динамо» поделился мнением о важности атмосферы в клубе
Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский, который ныне выступает за медийный клуб ICNIS, поделился мнением о важности атмосферы в коллективе:
«Характер всегда нужен. Вот наше поколение забивало на все – на девушек, на жен. Собирались, сидели, а сейчас вы каблуки. Просто каблуки. Почему бы не собраться вместе, если есть такая возможность? Не хочешь пиво пить, хорошо, без проблем, возьми колу. Поговорить о чем-то, пообщаться. Это сближает коллектив», – считает Милевский.
Украинский футболист завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине играл за киевское «Динамо» и «Минай». Кроме того, имеет опыт выступлений в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции. В апреле прошлого года Милевский присоединился к медиафутбольному клубу ICNIS.
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