Артем МИЛЕВСКИЙ: «Наше поколение на все забивало. Сейчас вы каблуки»

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский, который ныне выступает за медийный клуб ICNIS, поделился мнением о важности атмосферы в коллективе:

«Характер всегда нужен. Вот наше поколение забивало на все – на девушек, на жен. Собирались, сидели, а сейчас вы каблуки. Просто каблуки. Почему бы не собраться вместе, если есть такая возможность? Не хочешь пиво пить, хорошо, без проблем, возьми колу. Поговорить о чем-то, пообщаться. Это сближает коллектив», – считает Милевский.

Украинский футболист завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине играл за киевское «Динамо» и «Минай». Кроме того, имеет опыт выступлений в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции. В апреле прошлого года Милевский присоединился к медиафутбольному клубу ICNIS.