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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 18:02 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:03
1725
2

ОФИЦИАЛЬНО. Милевский стал игроком медиафутбольного клуба

Бывший нападающий «Динамо» будет играть за IGNIS

18 апреля 2024, 18:02 | Обновлено 18 апреля 2024, 18:03
1725
2
ОФИЦИАЛЬНО. Милевский стал игроком медиафутбольного клуба
IGNIS. Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский стал игроком столичного медиафутбольного клуба IGNIS.

Артем уже тренируется с командой в течение двух недель и замечает, что особенно нравится атмосфера в команде, а также качественный тренер, который дает серьезные нагрузки: «После тренировки болело все. Я даже в «Динамо» столько не бегал», – добавил Милевский.

Напомним, Артем Милевский завершил профессиональную карьеру футболиста в сентябре 2021 года.

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Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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serhiy
Слава Богу що вже хоть сам на себе став похожий !
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