ОФИЦИАЛЬНО. Милевский стал игроком медиафутбольного клуба
Бывший нападающий «Динамо» будет играть за IGNIS
Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский стал игроком столичного медиафутбольного клуба IGNIS.
Артем уже тренируется с командой в течение двух недель и замечает, что особенно нравится атмосфера в команде, а также качественный тренер, который дает серьезные нагрузки: «После тренировки болело все. Я даже в «Динамо» столько не бегал», – добавил Милевский.
Напомним, Артем Милевский завершил профессиональную карьеру футболиста в сентябре 2021 года.
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