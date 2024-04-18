ОФИЦИАЛЬНО. Милевский стал игроком медиафутбольного клуба

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский стал игроком столичного медиафутбольного клуба IGNIS.

Артем уже тренируется с командой в течение двух недель и замечает, что особенно нравится атмосфера в команде, а также качественный тренер, который дает серьезные нагрузки: «После тренировки болело все. Я даже в «Динамо» столько не бегал», – добавил Милевский.

Напомним, Артем Милевский завершил профессиональную карьеру футболиста в сентябре 2021 года.