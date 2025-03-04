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  4. Микель АРТЕТА: «Впереди – команда, которая выбила Ювентус»
Лига чемпионов
04 марта 2025, 08:35 |
216
0

Микель АРТЕТА: «Впереди – команда, которая выбила Ювентус»

Наставник «Арсенала» прокомментировал предстоящий матч с ПСВ

04 марта 2025, 08:35 |
216
0
Микель АРТЕТА: «Впереди – команда, которая выбила Ювентус»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

4 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся нидерландский ПСВ и английский «Арсенал». Накануне этого противостояния главный тренер лондонского клуба Микель Артета поделился ожиданиями от встречи:

«Это игра, которая, очевидно, привносит другую энергетику, держит всех в напряжении. Впереди – команда, которая выбила «Ювентус». Мы много играли с ними за последние годы, поэтому знаем, какой вызов нам предстоит.

Результаты в футболе бывают разными, меня волнует то, как они играют. Я сосредоточен на их слабых сторонах и на том, как их победить. Есть две игры, нужно доминировать в этих матчах и добиться хорошего результата», – сказал Артета.

Поединок Лиги чемпионов ПСВ – «Арсенал» пройдет в Эйндховене на стадионе «Филипс». Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что «канониры» могут попрощаться с некоторыми футболистами, которые не оправдали ожиданий тренерского штаба.

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Николай Титюк Источник: УЕФА
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