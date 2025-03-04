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  4. Была операция. Защитник Манчестер Сити получил травму в матче с Плимутом
Англия
04 марта 2025, 07:33 |
117
0

Была операция. Защитник Манчестер Сити получил травму в матче с Плимутом

Натан Аке не сможет сыграть в ближайших матчах из-за перелома стопы

04 марта 2025, 07:33 |
117
0
Была операция. Защитник Манчестер Сити получил травму в матче с Плимутом
Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Аке

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Плимут». Хозяева пропустили первыми, но сумели одолеть соперника со счетом 3:1.

Защитник «горожан» Натан Аке получил травму в этом противостоянии и не сможет помочь команде в ближайших матчах. Футболист сообщил в социальных сетях, что был прооперирован – у него диагностировали перелом стопы.

«Это был сезон разочарования для меня, но теперь я успешно прооперирован после травмы, которая сильно меня беспокоила. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Отдыхайте, скоро увидимся. Спасибо за поддержку», – написал Аке.

Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что они потеряли Аке на длительное время, однако подробностей не рассказал.

В текущем сезоне нидерландский защитник провел за «Манчестер Сити» 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. В поединке с «Плимутом» Аке вышел в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Плимут Натан Аке травма перелом
Николай Титюк Источник: Instagram
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