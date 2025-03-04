Была операция. Защитник Манчестер Сити получил травму в матче с Плимутом

1 марта состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Плимут». Хозяева пропустили первыми, но сумели одолеть соперника со счетом 3:1.

Защитник «горожан» Натан Аке получил травму в этом противостоянии и не сможет помочь команде в ближайших матчах. Футболист сообщил в социальных сетях, что был прооперирован – у него диагностировали перелом стопы.

«Это был сезон разочарования для меня, но теперь я успешно прооперирован после травмы, которая сильно меня беспокоила. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Отдыхайте, скоро увидимся. Спасибо за поддержку», – написал Аке.

Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что они потеряли Аке на длительное время, однако подробностей не рассказал.

В текущем сезоне нидерландский защитник провел за «Манчестер Сити» 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. В поединке с «Плимутом» Аке вышел в стартовом составе и был заменен на 46-й минуте.